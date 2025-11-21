Una “estampida humana” copó el Black Friday en Paraguay

Bajo el lema "Descuentos sin fronteras", la feria comercial que une a Paraguay, Brasil y Argentina provocó una verdadera "estampida humana" ante la promesa de conseguir tecnología y perfumería a precios de remate.

El inicio del tradicional Black Friday en Ciudad del Este derivó en un caos generalizado con escenas de pugilato y descontrol.

La tensión estalló en la apertura de puertas, programada para las 8 de la mañana. La multitud, incentivada por ofertas agresivas como notebooks a 80 dólares o perfumes exclusivos a 10 dólares, se agolpó en los ingresos de los principales centros comerciales generando aplastamientos y caídas.

En cuanto a los rubros más convocantes, se cuenta a los de electrodomésticos - que suele ser el más solicitado- tecnología, electrodomésticos, perfumería y moda delantera. Se anunciaban "precios muy bajo y promociones en todas las tiendas adheridas".

Videos viralizados en redes sociales registraron el momento en que los compradores rompieron filas para ingresar a las tiendas. En una de las secuencias más dramáticas, se observa a dos personas rodando por el suelo, forcejeando violentamente por una caja de computadora, mientras la marea de gente pasaba a su alrededor.

La Cámara de Comercio y Servicios de la ciudad paraguaya, organizadora del evento, estimó una afluencia récord de 300.000 visitantes para esta edición, superando holgadamente las cifras del año anterior. El coordinador del evento, Armando Ghazaoui, destacó el regreso masivo de los turistas argentinos, quienes volvieron a cruzar la frontera atraídos por la brecha cambiaria y las promociones en dólares.vjQkRQ

El evento, declarado de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) de Paraguay, reúne a más de 90 empresas y se consolida como el mayor movimiento comercial de la Triple Frontera, abarcando rubros como electrónica, moda y electrodomésticos, aunque las escenas de desborde marcaron la jornada inaugural.