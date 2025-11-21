Decomisaron más de nueve toneladas de droga en Misiones

Un ciudadano brasileño fue detenido en la provincia de Misiones por transportar más de nueve toneladas de droga en un camión, el cual poseía un pedido de secuestro activo por robo en la localidad bonaerense de Morón.

Efectivos del Escuadrón 10 “Eldorado” de Gendarmería Nacional, en conjunto con otras dependencias, decomisaron en las últimas horas más de nueve toneladas de droga en Misiones que iban en un camión de origen brasileño.

El personal detuvo la marcha de un transporte de cargas generales de origen brasileño sobre el kilómetro Nº1.509 de la Ruta Nacional Nº12, a la altura de la localidad misiones de Caraguatay.

“Durante el control documentológico, los funcionarios detectaron irregularidades en los Manifiestos Internacionales de Carga Terrestre/Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA), que resultaron ser apócrifos”, explicaron.

Frente a esta situación, los agentes procedieron a efectuar una inspección exhaustiva del transporte y su carga, la cual reveló el detrás de este accionar.

Durante la pesquisa, el can detector de narcóticos “Vera” reaccionó ante la posible presencia de estupefacientes, marcando varios lugares del rodado.

“Tras retirar la lona del sector de carga, constataron la presencia 326 bultos que contenían 11.667 paquetes rectangulares, con un peso total de 9.490 kilos 200 gramos de cannabis sativa, según las pruebas efectuadas por integrantes de Criminalística y Estudios Forenses”, describieron las autoridades.

Mientras esa labor se realizaba, se logró confirmar que el camino poseía un pedido de secuestro activo por robo en Morón, provincia de Buenos Aires, por lo que el dominio que llevaba colocado no le pertenecía.vjQkRQ

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado dispusieron la detención del involucrado, de nacionalidad brasileña, la incautación de la droga, del rodado y de toda documentación, además de elementos de interés para la causa.

Los trabajos se hicieron en forma coordinada con la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado” y la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú”, en un trabajo de cooperación internacional con la “Força Integrada de Combate ao Crime Organizado” (FICCO) del estado de Paraná, República Federativa de Brasil.