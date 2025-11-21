22°
Vandalizaron un mural de Ángel Di María
Monterrico
fin de
UCR
feroz
Misiones
Neumatón
Dubai
Vandalizaron un mural de Ángel Di María

Nacionales

La UCR renovará a sus autoridades en diciembre

El actual presidente de la UCR, Martín Lousteau no volverá a presentarse.

Viernes, 21 de noviembre de 2025 13:33

La Unión Cívica Radical (UCR) renovará a sus autoridades partidarias el próximo 12 de diciembre a las 14 en su sede central de la calle Alsina, de la Ciudad de Buenos Aires.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas con fuentes de su entorno, el actual presidente y senador nacional, Martín Lousteau, no irá por la reelección. Lousteau culmina en pocos días su mandato y asumirá como diputada nacional. vjQkRQ

De esta manera, los correligionarios deberán definir el futuro de la silla que dejará el economista, fuertemente cuestionado por las vertientes internas del centenario partido, que acompañó en líneas generales al presidente Javier Milei en el Congreso, lo que provocó fuertes chispazos internos. 

El Plenario de Delegados está integrado por cuatro representantes de cada jurisdicción provincial, dos de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Últimas noticias

