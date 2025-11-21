Las prepagas confirmaron nuevos aumentos de hasta 2,85% a partir de diciembre

Las empresas de medicina prepaga definieron los nuevos aumentos que comenzarán a regir a partir de diciembre de 2025, con ajustes que se ubican entre el 2,1% y el 2,85%, en línea con el IPC de octubre.

Los valores ya fueron comunicados a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y cargados en el sistema digital obligatorio, donde cada compañía debe informar sus actualizaciones tras la publicación del índice oficial.

De los datos se desprende que OSDE aplicará un incremento del 2,1% en todo el país, con una excepción para la región Patagónica, donde el ajuste llegará al 2,5%. En el resto del sector, la mayoría de las firmas se movió en un rango similar:

Galeno: 2,3%.

Swiss Medical: 2,3%.

Accord Salud: 2,4%.

Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana, Sancor y Luis Pasteur: 2,3%.

Omint: 2,85%.

Las compañías que aún no informaron sus cifras cuentan con cinco días hábiles posteriores al dato del IPC para completar la carga. En la SSS señalan una clara desaceleración respecto de los meses anteriores, cuando las subas mensuales llegaron a duplicar estos niveles.

Según el INDEC en noviembre las prepagas aumentaron 1,5% en el AMBA y 1,8% a nivel nacional. En la comparación interanual, el sector acumuló un alza promedio del 22,7%.

El ajuste de diciembre toma como referencia la inflación de octubre, que cerró con un 2,3% mensual, 24,8% acumulado entre enero y octubre, y 31,3% interanual.