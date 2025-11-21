La AFA oficializó un nuevo torneo y desde 2026 habrá ocho títulos en juego

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este la creación de un nuevo torneo oficial, la "Recopa de Campeones", que debutará en la temporada 2026 y elevará a ocho la cantidad de trofeos en disputa cada año en el fútbol local. La medida se da en un contexto de fuerte polémica, luego de que Rosario Central se coronara campeón del Torneo Inicial en las oficinas de la Liga Profesional tras una resolución de escritorio.

La flamante competencia fue oficializada a través del Boletín N° 6795 de la AFA. Según lo establecido, la Recopa reunirá anualmente a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. En caso de que un equipo repita un título, su lugar será ocupado por el subcampeón de la copa correspondiente. El torneo se disputará en estadios designados por la AFA bajo un formato de tres partidos.

Un torneo con reglas particulares

Una de las novedades más significativas de este nuevo certamen es su sistema de puntuación. El mismo establece:

3 puntos para el equipo que gane en los 90 minutos.

2 puntos para el que gane en la definición por penales.

1 punto para el que pierda en dicha definición.

0 puntos para el que pierda en el tiempo reglamentario.

Si al finalizar la fase de tres partidos hay igualdad en puntos, el campeón se determinará por diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y, en última instancia, por el puntaje Fair Play de los equipos.

El calendario se satura de trofeos

Con la incorporación de la Recopa de Campeones, un club argentino podrá llegar a disputar hasta ocho títulos oficiales en una misma temporada, un número récord en la historia del fútbol nacional. El listado completo de competencias a partir de 2026 será el siguiente:

Torneo Apertura (mismo formato que en 2025). Torneo Clausura. Campeón de Liga (el equipo con mayor puntaje en la tabla general anual). Trofeo de Campeones (Apertura vs. Clausura, a partido único). Supercopa Internacional (Campeón de Liga vs. ganador del Trofeo de Campeones). Copa Argentina. Supercopa Argentina (ganador del Trofeo de Campeones vs. campeón de Copa Argentina). Recopa de Campeones (nueva competencia para campeones de copas).

La AFA será la encargada de la organización, los gastos y los premios económicos de la nueva Recopa. Para participar, los clubes deberán tener a sus jugadores inscriptos en los registros de la asociación y al día con las sanciones del Tribunal de Disciplina. Con esta movida, el ente que preside Claudio Tapia busca inyectar un nuevo atractivo –y más ingresos– al ya saturado calendario del fútbol argentino.