Traspié de Jujuy en su debut en la Federación

No tuvo el debut esperado ante su gente. Jujuy Básquet perdió con Villa San Martín de Chaco 85 a 77 en partido correspondiente a la cuarta fecha de LaLiga Argentina en el estadio "Federación". Los parciales fueron, primero los "cóndores" por ser locales: 20-23, 46-41, 53-64 y 77-85.

Al local le costó ajustar las marcas, falló mucho desde el perímetro y terminó cayendo ante un rival práctico, que pegó en los momentos justos, primero con Centeno en la zona pintada y después la efectividad con los triples de Martín. Al equipo de Guillermo Tasso le costó descifrar el ataque visitante, Florito con las clásicas penetraciones, estuvo por momento intratable, fue el máximo anotador de los chaqueños con 19 puntos erigiéndose en la figura de la noche. Aunque el primer tiempo fue parejo, porque se fueron al descanso corto 20-23 a favor de la Villa, en el segundo parcial, creció la figura de Bruno Conti, el base con tiros certeros desde el perímetro puso en ventaja al local y terminó siendo el goleador de la noche con 29 puntos, 6 triples, por lo que se fueron al descanso largo 46-41.

Pero el tercer cuarto fue lapidario para el elenco jujeño. San Martín "calentó" la mano con Martín, otro aporte de Camisasca, todos desde el perímetro, achico ventajas, el local intentó transiciones rápidas, pero fue errático, no logró encestar. La visita sacó diferencias y logró un parcial de 23-7 partiendo al último descanso 53-64.

El cuarto parcial, de entrada dos triples de Marini lo puso en camino a los jujeños, Villa San Martín no marcaba, por lo que en cuatro minutos de juego, Eduardo Japez pidió tiempo muerto cuando estaban 69-65. Pero poco sirvió, Jujuy Básquet se puso a un doble de empatar, 70-72, con un robo de Grytsak que terminó en volcada. Sin embargo perdió dos posiciones de bola, primero por falta de Ibarra que derivó en dos tiros libres de la visita, y luego otro yerro desde el perímetro que otra vez terminó en cesta de San Martín para ponerse 70-78. El minuto solicitado por Tasso no funcionó, los chaqueños otra vez dominaron el juego, tuvieron contundencia y estiraron ventajas hasta el cierre del encuentro 77-85.

El próximo lunes, Jujuy Básquet visitará a Salta Basket en el clásico del norte, partido postergado de la 3º fecha de la Conferencia Norte de LaLiga Argentina con la premisa de volver a la victoria.

Síntesis del partido:

Jujuy Básquet 77: Inicial: Stehli (7-1t), Grytsak (6), Roca (5-1t), Conti (29-6t), Ibarra (15-3t). Ingresaron: Marini (9-3t), Roveres (6), Fornes, Nistal, Nesman. DT: Guillermo Tasso.

Villa San Martín 85: Inicial: Martín (13-2t), Fernández (9-1t), Simondi (7-1t), Vieta (12-2t), Centeno (14). Ingresaron: Rath, Pérez (2), Camisasca (6-2t), Florito (19), Gusmao (3). DT: Eduardo Japez.