Decisión insólita: Central fue proclamado campeón

Rosario Central fue reconocido como Campeón de Liga por haber terminado primero en la tabla anual.

La decisión fue tomada ayer, por el Comité Ejecutivo de la AFA, que estuvo encabezado por el presidente Claudio "Chiqui" Tapia, donde además se decidió que no se lleve a cabo la Supercopa Internacional.

A raíz de esta decisión, una delegación de Rosario Central conformada por Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cistinziano (vice primera), Ariel Holan (director técnico), además de los jugadores Jorge Broun y Ángel di María fue a retirar el trofeo.

Rosario Central, por su parte, realizó una publicación en sus redes sociales destacando el "logro": "íCentral campeón de la Liga 2025!íSomos el mejor equipo del año!".

Tras salir de la sede de la AFA, el presidente del "Canalla", Gonzalo Belloso, detalló que "era un plan que viene hace varios años. De acá al futuro, este título se suma al Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones".

Y destacó: "Se reconoció al actual campeón, eso fue lo que pasó. Súper merecido para un club como el nuestro, que fue primero de la primera fecha a la última, hizo más puntos que nadie y que perdió solo dos partidos en el año... Estoy muy agradecido a mi plantel, a los jugadores y a la gente de Rosario Central".

Por último, señaló: "El fútbol argentino necesitaba tener ese torneo anual. Se venía planteando la posibilidad y a los equipos grandes les gusta. Estoy agradecido al presidente (Claudio) Tapia, a (Pablo) Toviggino y a todo el Comité".

Todos los presentes, los representantes de los clubes del fútbol argentino, votaron a favor del título de Rosario Central y de mantener el formato en el 2026.

El DT de Rosario Central, Ariel Holan, sorprendió con una frase que descolocó a propios y extraños: "Hicimos un gran torneo y quiero agradecer a todos los que tomaron la decisión de reconocernos". La mención a una "decisión" externa encendió sospechas y abrió paso a una interpretación incómoda, ya que dejó entrever que el título no fue solo consecuencia de lo sucedido dentro del campo de juego, sino también de resoluciones tomadas fuera de él.