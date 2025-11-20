Javier Milei firmó el decreto que le devuelve la Secretaría de Deportes y el Renaper al Ministerio del Interior

Es una medida que se puede interpretar como el poder que está ganando Diego Santilli dentro del gabinete nacional, tras su importante contribución para el triunfo de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Javier Milei restituyó dos áreas públicas al Ministerio del Interior.

Se trata de la Secretaría de Deportes y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). El decreto, además, lleva la firma de dos de los nuevos ministros del Presidente tras las elecciones de octubre: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y Diego Santilli, quien recibe esas dos áreas para su órbita.

Así, la Casa Rosada da marcha atrás con algunas de las decisiones administrativas anunciadas en el Decreto 793/2025, para reordenar el organigrama estatal. En concreto, una de las áreas más importantes que regresan al ámbito de interior es todo lo vinculado con el sostenimiento y desarrollo del deporte.

Por el otro lado, el ente encargado del control y otorgamiento de los documentos personales de quienes nacen y viven en la Argentina será una de las funciones clave para el ministro del Interior. Por ejemplo, en el Registro Nacional de las Personas se otorga el pasaporte, cuyas medidas de seguridad, entre otras cosas, son vitales para lo que se discute con los Estados Unidos: la posibilidad de que la Argentina sea incluida en el selecto grupo que no necesitan de una visa para poder ingresar a ese país.