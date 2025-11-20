Familia se salvo de milagro en siniestro vial

Un vehículo familiar protagonizó un vuelco esta mañana, alrededor de las 7:30 horas en ruta nacional 66, a la altura paraje Palo Marcado, en el tramo que une Palpalá con Perico.

El siniestro se habría originado cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux de color gris que circulaba a alta velocidad, mordió la banquina, lo que provocó el posterior vuelco.

En el rodado viajaban cinco ocupantes: la hija, el yerno, un nieto, la esposa y un hombre mayor de edad que era quien conducia el rodado. Todos fueron asistidos inmediatamente por personal del SAME y trasladados a un hospital para una revisión. Si bien sufrieron golpes y un gran susto, su estado de salud no revestiría gravedad.

En el lugar trabajaron equipos del Same y Bomberos. El vehículo sufrió importantes daños materiales.