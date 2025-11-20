33°
Policiales

Familia se salvo de milagro en siniestro vial

El siniestro fue en Palo Marcado sobre ruta 66. La ruta estuvo cortada por un breve lapso de tiempo.  

Jueves, 20 de noviembre de 2025 08:28

Un vehículo familiar protagonizó un vuelco esta mañana, alrededor de las 7:30 horas en ruta nacional 66, a la altura paraje Palo Marcado, en el tramo que une Palpalá con Perico.

El siniestro se habría originado cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux de color gris que circulaba a alta velocidad, mordió la banquina, lo que provocó el posterior vuelco.

En el rodado viajaban cinco ocupantes: la hija, el yerno, un nieto, la esposa y un hombre mayor de edad que era quien conducia el rodado. Todos fueron asistidos inmediatamente por personal del SAME y trasladados a un hospital para una revisión. Si bien sufrieron golpes y un gran susto, su estado de salud no revestiría gravedad.

En el lugar trabajaron equipos del Same y Bomberos. El vehículo sufrió importantes daños materiales.

