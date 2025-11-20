Siniestro vial con víctima fatal en barrio Gorriti

Un joven de 24 años perdió la vida en la noche del miércoles tras sufrir un violento accidente de tránsito en el barrio Gorriti de esta capital.

El siniestro se registró alrededor de las 23:30 en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y Coronel Iriarte. Según los primeros informes, el conductor de una motocicleta 110 cilindradas circulaba por la calle Gorriti y, al llegar al semáforo, no logró frenar a tiempo, colisionando con la parte trasera de un colectivo que se encontraba en el lugar.

Ante el llamado de testigos, personal policial acudió al sitio y encontró a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica, con una considerable pérdida de sangre. Rápidamente, se dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), cuyo equipo médico intentó reanimarlo practicándole Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, el joven no logró superar las graves lesiones y falleció en el lugar. Las autoridades indicaron que la causa prelimar de la muerte fue un Traumatismo Encéfalocraneano (TEC) Grave.

Como parte del protocolo, se le realizó la prueba de alcoholemia al conductor del colectivo, la cual arrojó un resultado negativo.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y personal de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del trágico hecho. La calle fue cerrada al tránsito durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de rigor.

El caso queda a cargo de la fiscalía interviniente, que continúa con la investigación.