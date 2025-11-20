Nueva conducción del Centro de Estudiantes de la FHyCS

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la UNJu ya tiene nuevas autoridades estudiantiles. En un acto celebrado el pasado miércoles 19 de noviembre de 2025, la Junta Electoral del Centro de Estudiantes de Humanidades (CEFHYCS) procedió a la proclamación oficial de la lista Consenso Estudiantil, que asumirá la conducción por el período 2025-2026.

La lista de Consenso Estudiantil, fue la única propuesta elevada y recepcionada dentro del marco de la convocatoria electoral, resultando en su proclamación directa, tal como lo establece el cronograma electoral.

El estudiante Zambrano, Brian Emanuel, de la carrera de Trabajo Social, fue proclamado como presidente de la nueva comisión directiva, mientras que Flores, Sara Rut (Ciencia de la Educación - San Pedro) ocupará la vicepresidencia. La secretaría general estará a cargo de Navarro, Bentancourt Ramiro.

La lista "Consenso Estudiantil" se destaca por integrar a estudiantes de diversas sedes y carreras, incluyendo Trabajo Social, Comunicación Social, Letras, Historia, Turismo y Educación para la Salud, con representatividad en las sedes de San Pedro, Tilcara y Humahuaca.

"La proclamación de una lista de consenso refleja la unidad y la voluntad de trabajo de una amplia base estudiantil, abarcando a compañeros de capital y del interior," señalaron desde la Junta Electoral.

La nueva conducción del CEFHYCS tendrá el desafío de representar a la comunidad estudiantil de la FHyCS durante el próximo dos años.