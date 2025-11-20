Tres oros para los jujeños en el Nacional Clausura

La delegación de la Asociación Única de Karate de Jujuy cerró la temporada con muy buenos resultados. En el Clausura que tuvo lugar en las instalaciones de Parque Sarmiento, provincia de Buenos Aires, se cosecharon tres medallas de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

"Se logró el objetivo del año, que en primer lugar eran los Juegos de Evita, llegar a sacar los podios necesarios para poder ganar la Copa Challenger en Mar del Plata, habíamos trabajado mucho para ese logro que se pudo concretar", contó a diario El Tribuno de Jujuy Facundo Pineda.

El actual titular de la entidad madre del karate competitivo en la provincia dijo que "ese mismo grupo fue el que estuvo rankeando todo el año y lograr quedar dentro de los primeros tres lugares y en especial, bueno, quedar con tres, cuatro atletas prácticamente en el primer lugar fue algo histórico, es una muy buena camada la que estamos teniendo", opinó.

Pineda, destacó que con los resultados "nos asegura que en el futuro no muy lejano la Federación Argentina de Karate los convoquen para entrenar con la Selección Nacional en el Cenard, será seguramente el próximo mes de enero".

Y con este panorama "nos ilusionamos con que puedan tener la chance de clasificar al Sudamericano, un Panamericano juvenil, esto nos abre las puertas para poder llegar a ese objetivo".

Sin dudas que esto fue posible "porque a lo largo del año cumplimos con los seis torneos de ranking en diferentes partes del país, se logró posicionarlos dentro de los tres mejores del país y mejor aún tener tres atletas en el primer lugar creo que es más que positivo para Jujuy y para el karate de toda la región", puntualizó.

Y el nivel que los jujeños mostraron a lo largo del año se vio reflejado en Buenos Aires, ya que cosecharon tres medallas de oro, dos de plata y cuatro bronceadas de 8 karatecas que dijeron presentes.

Junto a los competidores estuvieron coach, dirigentes y árbitros como ser Alejandra Pasallo, Wilfredo Moreno, Facundo Pineda, Presidente Asociación Única de Karate de Jujuy.

Por otro lado, recordó que "hace un par de semanas tuvimos la última fecha del Provincial durante el torneo Regional que fuimos anfitriones, fue el cierre de la temporada en cuanto a la competencia, allí pudimos ver en acción a los nuevos karatecas, a todos en general".

Pineda anunció que "el próximo mes de diciembre vamos a tener el curso de arbitraje y examen con el Secretario de la Federación Argentina de Karate, que es Héctor Arena, jefe de árbitros nacional y de la Panamericana, por lo que esperamos tener una importante cantidad de participantes dada la calidad del disertante", concluyó. (Gonzalo Díaz)