Se viene un interesante certamen Regional

En un trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia de Jujuy, junto con sus pares de Salta, Tucumán y Santiago del Estero, se pondrá en marcha desde el próximo 30 del corriente el primer Regional de Triatlón. La fecha inaugural se concretará en la capital salteña.

De la presentación, desarrollada en el teatro "Municipal" de la ciudad de Salta, participó Luis Calvetti, secretario de Deportes de la Provincia; junto a Ignacio García Bes, secretario de Deportes de la vecina provincia; Ezequiel Barraguirre, coordinador de la Agencia de Deportes de la comuna salteña, y en video conferencia se sumaron los titulares de la cartera de deportes de Tucumán y Santiago del Estero respectivamente.

El certamen unirá las cuatro provincias, contará con una importante cantidad de competidores, tanto en damas como caballeros, utilizando las bondades de las cuatro regiones. Será un certamen más que interesante.

"Es una competencia que creo va a marcar un punto de inflexión en estas disciplinas y sobre todo nos permitirá empoderar a nuestros deportistas de la región", fue lo primero que destacó Calvetti.

El secretario de Deportes de la Provincia remarcó que "la idea es tratar de llevarle nuevos espacios deportivos a nuestros atletas para que no tengan que viajar tanto, porque eso nos pasa siempre a Jujuy, Salta, Tucumán, deben trasladarse largas distancias para poder medirse con los mejores del país sumado por supuesto a los costos que eso significa, ya que al viaje, la estadía, comida, se le suman las inscripciones".

Calvetti contó que "en Jujuy venimos trabajando muy fuerte lo que son los todo lo que tiene que ver con el runner, trail, y nos parecía muy importante trabajar con todas las provincias para establecer nuevas políticas públicas y que nuestros deportistas tengan que permanecer en la región sin tener que viajar, este roce, nos permitirá elevar el nivel en toda la región", puntualizó.

La primera jornada será en Salta, el 30 del corriente.

La segunda fecha tendrá lugar en Tucumán el 21 de diciembre. Ya en enero del próximo año, el 11, Santiago del Estero albergará la tercera carrera; mientras que la cuarta se vivirá en Jujuy en febrero.