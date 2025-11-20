Se cierra hoy la Liga Provincial Inclusiva

La Municipalidad de Palpalá, a cargo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, informó que la ciudad siderúrgica será sede de la sexta y última fecha de la Liga Provincial de Inclusión Deportiva, organizada por el Centro de Día Oscar López.

Las actividades se llevarán a cabo hoy, de 8.30 a 13.30, en diversas instalaciones municipales, incluyendo el Estadio Olímpico, pista de atletismo, patinódromo, cancha de fútbol, (Colo-Colo) y el CIC Canal de Beagle.

Se espera la participación de entre 350 y 400 atletas de catorce instituciones de Jujuy, quienes competirán en disciplinas como fútbol, atletismo, boccia, hóckey, newcom, goalball y baile.

El deporte adaptado se prepara para vivir otra gran fiesta, ahora en Palpalá, donde los atletas se brindarán por completo en cada una de las actividades de las cuales compiten.

Adultos mayores

La Municipalidad de Palpalá, por otro lado, invitó a los adultos mayores de la comunidad a participar en clases gratuitas de gimnasia y folclore.

Estas actividades se desarrollan en el polideportivo del barrio Alto Palpalá, según el siguiente cronograma.

Gimnasia: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9.

Newcom: Martes y jueves de 8 a 10.

Folclore para principiantes: martes y jueves de 9.30 a 10.30.

Los interesados deberán presentar fotocopia de DNI y apto médico en la Coordinación de Adultos Mayores, ubicada en el Centro Cívico, de lunes a viernes de 8 a 13.

También se aclaró que las clases supervisadas por profesores especializados.