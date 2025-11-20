Pellerano inicia su andar en el "lobo" con mucha ilusión

Comenzó la era Hernán Pellerano en Gimnasia y Esgrima. Ayer por la mañana en el predio de "Papel NOA" dirigió la primera práctica y luego fue presentado de manera formal ante los medios mostrándose "contento e ilusionado", apuntó.

El flamante DT del "lobo" dijo que "es muy importante que se quede la base de los chicos de la temporada pasada, se hizo una gran campaña y lo que queremos como cuerpo técnico nosotros es mantener lo que se hizo el campeonato pasado, poner nuestra impronta, pero creo que el camino es ese, el que manejó Mati, por Matías Módolo, y debemos seguir por esa línea", sostuvo.

Además se refirió al primer contacto "estaba la posibilidad que Matías no siga y Walter me dijo que si no seguía que tenía la chance de que sea el entrenador, estaba de ayudante de campo con Pablo De Muner, tenía la opción de ser la dupla con mi hermano Cristian, pero cuando me llamo el presidente no lo dude por todo lo que significa para mí Gimnasia de Jujuy", puntualizó.

Consultado sobre como vio al grupo, dijo que "muy bien, más allá que los chicos están golpeados por dentro por el año que hicieron que fue muy bueno y se quedaron con las manos vacías, esa espina vamos a sacarla de apoco, entrenando, tratando de resolver esa situación y la mentalidad puesta en lo que viene", declaró Pellerano.

También se animó a dejarle un mensaje a los hinchas "albicelestes" que siguen al equipo "los vi todo el año ilusionados y ojalá que nosotros podamos desde este lado, en este nuevo proyecto tratar de ilusionarlos con resultados de la misma manera que el torneo pasado, creo que con el cuerpo técnico, la base de jugadores y los que vengan vamos a buscar protagonismo".

Hernán Pellerano conoce a la mayoría del plantel algo que para él "es una ventaja, pero aparte no solo que los conozco, sé que son buena gente, para un entrenador que es su primera experiencia conocer el vestuario y encima saber que son buena gente es fundamental, si después no sale la idea es porque no le llegué, pero sé que ellos van a dejar la vida por mí", remarcó.

En cuanto al juego, contó que "vamos a utilizar la base que hizo Matías, lo defensivo, lo ofensivo, tenencia de pelota, ser protagonista en todas las canchas, eso hay que mantenerlo".