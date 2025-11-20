Los que no siguen para el año

Es el caso de Daniel Juárez, el "Pajarito" está buscando nuevos rumbos, suena en Central Córdoba de Santiago del Estero, o bien pegar la vuelta a Barracas Central, club en el cual estuvo antes de volver al "lobo".

Se sabe que tampoco serán tenidos en cuenta Matías Noble, Fernando Duré y Jeremías Perales, tres futbolistas que no dieron la talla en la última temporada cada vez que el entonces técnico Matías Módolo los utilizó.

Diferente es la situación de Maximiliano Casa que se encuentra licenciado por cuestiones personales, pero el delantero con contrato vigente en Gimnasia y Esgrima, es del agrado del entrenador.

En cuanto a futuros refuerzos, Pellerano reconoció ante El Tribuno de Jujuy que le gustaría un par de laterales por derecha más y dos extremos, sin embargo fue cauto y reconoció que se amoldará a las condiciones económicas del club habida cuenta que con lo que tiene, pueden dar pelea.

Sobre la pretemporada, esta semana será solamente por la mañana hasta el sábado, mientras que el lunes y martes que viene, se moverán en doble turno comenzando ya con la parte exigente de los trabajos físicos. Luego del 12 de diciembre tendrán un descanso para pasar las fiestas de fin de año y regresar los primeros días de enero.

La idea del entrenador es poder tener una semana de concentración en Córdoba dónde podrían hacer varios partidos amistosos con equipos de la categoría, como así también de la Liga Profesional.