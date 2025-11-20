Jujeñas ganaron en Tucumán

Sin dudas fue "una muy buena experiencia para las representantes de la provincia en el certamen que contó con participación de varios países", contó Juan Apaza, titular de la Ajuba Kwan Internacional, institución a la cual pertenecen las competidoras y que forman parte de la policía.

Milagros Ibáñez, tercer dan, fue campeona internacional de tul y combate respectivamente, Brisa Silvestre, primer dan, se quedó con la medalla de oro consagrándose ganadora internacional policial en tul y combate, mientras que Cristina Ibáñez, cinto amarillo, ganó en tul mientras que en combate fue subcampeona.

Las jujeñas, más allá de la presentación individual, compitieron en modalidad de equipos sumando a Brenda Mierez de Misiones para completar el tridente norteño ganando el oro tul y en combate respectivamente trayéndose la correspondiente copa.

"En resumen se lograron 9 primeros puestos y un segundo lugar, un medallero muy bueno para el taekwondo de Jujuy, lo que refleja además el nivel de las chicas que forman parte de la Policía de la provincia", opinó el maestro Apaza.

Por otro lado, el titular de la escuela Ajuba Kwan contó que "Daniel Alejandro Cabana trabajó todo el evento como umpire impartiendo justicia en cada encuentro. El entrenador de Misiones, sabom Nim Mierez, se sumó al equipo como coach, por lo que estuvo al pie del cañón apoyando y dando directrices a cada competidora".

La delegación estuvo presidida por Juan Apaza, octavo dan, quien en todo momento velo por la seguridad de los representantes de Jujuy agradeciendo "la impecable organización por parte de la Policía de Tucumán, Federación de Asociaciones Argentina de Taekwondo como así también a la cabeza visible sabom nim Javier Barbosa y Marcelo Ruiz Huidobro, la presencia de Gran Master Adolfo Villanueva".