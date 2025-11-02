Stefano Di Carlo se impuso en unas elecciones históricas y es el nuevo presidente de River

Con más de 25 mil personas que fueron a votar, marcando un récord la participación, los socios de River eligieron a Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club. A los 36 años, sucederá a Jorge Brito y se convirtió en el mandatario más joven del Millonario desde Antonio Vespucio Liberti en 1933.

Tras una jornada multitudinaria en el Estadio Más Monumental, los socios de River votaron este sábado y consagraron como ganador a Stefano Di Carlo, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario general de la institución.

El dirigente, que asumirá formalmente el lunes por la tarde, encabezará un mandato hasta fines de 2029. Con 36 años, será el presidente más joven del club en casi un siglo. “Soy un joven nacido y criado en River. Esta responsabilidad es un honor y una continuidad de un proyecto que comenzó hace 12 años”, expresó tras emitir su voto.

Di Carlo estará acompañado por Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty como vicepresidentes, en lo que representa una continuidad del oficialismo iniciado por Rodolfo D’Onofrio en 2013 y seguido por Jorge Brito desde 2021.

El nuevo presidente asume en medio de un momento deportivo complejo, con Marcelo Gallardo al frente del plantel en su segunda etapa y bajo fuerte presión por los resultados.

Este domingo, River enfrentará a Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, un partido clave para clasificar a la Copa Libertadores 2026. El equipo necesita salir campeón del torneo o quedarse con uno de los dos cupos restantes por la Tabla Anual, donde actualmente ocupa el tercer puesto con 52 puntos.

Tras conocerse el resultado electoral, Di Carlo habló sobre el presente futbolístico del club: “Vemos lo mismo que ve la gente. Cuando hay un problema, lo abordamos y lo corregimos. Tenemos que hacer una sintonía fina para mejorar”.

El flamante mandatario también remarcó que su gestión continuará con el proceso institucional iniciado hace más de una década: “River debe seguir creciendo institucionalmente. Lo deportivo y lo estructural van de la mano”.

Entre sus objetivos, Di Carlo confirmó la continuación del plan de obras que incluye nuevas mejoras en el Monumental, el Centro de Alto Rendimiento en el predio Cantilo y la modernización de las instalaciones para los más de 350 mil socios. El dirigente adelantó que buscará mantener el equilibrio entre infraestructura, competitividad deportiva y participación social.

Stefano Di Carlo pertenece a una familia ligada al club: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, expresidente de la institución, y bisnieto de un ex secretario general. “Mi abuelo me dejó el amor por River. Fui al colegio en el club, jugué deportes y crecí en el Monumental. River es mi casa”, recordó durante la campaña.

Su trayectoria incluye los cargos de vocal titular, vicepresidente segundo y la presidencia del Departamento de Comunicación y Medios. También participó en la conducción del Instituto River y en áreas educativas y sociales del club.

Tras la reforma del estatuto en 2023, el nuevo presidente no podrá ser reelecto al finalizar su mandato. Di Carlo conducirá River hasta diciembre de 2029, con el objetivo de consolidar el legado institucional de los últimos doce años y devolver protagonismo deportivo al club.