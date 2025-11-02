Recuerdan claves para compras seguras en el Cyber Monday

Durante tres días consecutivos, desde mañana al miércoles, se realizará una nueva edición del Cyber Monday que es una de las campañas de comercio electrónico más esperadas del año. La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires activó una serie de recomendaciones para garantizar que las compras se realicen con seguridad, transparencia y sin sorpresas.

El Cyber Monday reúne a miles de marcas que ofrecen descuentos especiales por tiempo limitado. Sin embargo, la masividad del evento lo convierte también en un escenario propicio para fraudes, incumplimientos y abusos.

Desde la verificación de precios hasta la exigencia de comprobantes, los consejos apuntan a prevenir estafas digitales, garantizar una experiencia de compra satisfactoria y proteger al consumidor ante eventuales inconvenientes.

Las autoridades resumen las recomendaciones en cinco pilares esenciales: Comparar antes de comprar (analizar precios, características y disponibilidad de productos en distintos sitios evitar compras impulsivas o engaños); Navegación segura (solo se debe ingresar a sitios oficiales y verificar que la dirección web cuente con el candado de seguridad: https); Exigir comprobantes (cada operación debe estar respaldada con factura, ticket o comprobante digital, necesarios para ejercer derechos a devoluciones, cambios o garantías); Ejercer el derecho al arrepentimiento (el comprador puede cancelar la operación hasta 10 días después de recibir el producto, sin tener que justificar el motivo; los sitios deben incluir el "botón de arrepentimiento" visible) y Reclamar fallas o cobros indebidos (ante errores en promociones, cuotas o productos defectuosos, el consumidor debe conservar la factura y comunicarse primero con el comercio o entidad financiera. Si no hay respuesta, puede denunciar ante Defensa al Consumidor).

Otros consejos puntuales son: Verificar stock antes de confirmar la compra (chequear disponibilidad real evita frustraciones); Leer condiciones de cuotas y promociones (algunas ofertas incluyen recargos o intereses ocultos; es importante leer la letra chica antes de aceptar); Acordar plazos de entrega con el comercio (dejar constancia del compromiso de envío puede evitar conflictos); Guardar todos los intercambios con el vendedor (capturas de pantalla, correos electrónicos o chats pueden servir como prueba ante un reclamo) y No compartir datos personales fuera de la plataforma oficial.