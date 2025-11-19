Hoy, charla sobre arte colonial

La charla denominada “Las fuentes grabadas del Arte Colonial. La Serie Cusqueña de Santa Rosa de Lima de Purmamarca” se desarrollará hoy a las 9.30 en “Culturarte”, sito en Sarmiento y San Martín de esta capital, con entrada libre y gratuita.

Se trata de un encuentro que propone analizar el diálogo entre el modelo europeo y el arte americano a través de una de las series pictóricas más valiosas conservadas en Jujuy.

La exposición estará a cargo del investigador Carlos Alberto Garcés, quien abordará la serie de Santa Rosa de Lima que se encuentra en la iglesia de Purmamarca, explicando las fuentes grabadas que sirvieron de inspiración para estas obras coloniales y el proceso de apropiación y transformación que realizaron los artistas de la Escuela Cusqueña.

La actividad está orientada principalmente a estudiantes de arte, aunque estará abierta al público en general.