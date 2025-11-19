El presidente Javier Milei pidió hoy "abrocharse los cinturones" porque, dijo, "van a haber muchas más reformas", ya que obtuvo "un mandato incontestable para profundizar la dirección al cambio" después del respaldo obtenido por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre.

El mandatario reiteró que los guarismos de 41 por ciento de los votos a 24 del peronismo registrados el mes pasado otorgaron una victoria de "primera vuelta", si se hubiera tratado de una presidencial, lo que abre perspectivas para futuras reformas, además de las laboral, impositiva y del Código Penal.

"No vamos a calmar nuestra vocación reformista y el apoyo que hemos tenido va a hacer que aceleremos más, así que abrochensé los cinturones porque va a haber mas reformas", enfatizó al exponer durante una visita a la Corporación América, empresa dónde trabajó en el pasado como economista.

En esa línea, sostuvo que su gobierno encarará una "segunda mitad de mandato" que dedicará a "generar las condiciones para crecer lo más posible".

"Por eso necesitamos más que nunca de la participación activa de empresarios y demás exponentes del sector privado", expresó el mandatario.

Milei también afirmó que "si hacemos las cosas bien, el mundo podría pasar a hablar de crecer a tasas argentinas en los próximos años ", en referencia al debate por el Presupuesto 2026 y las reformas laboral y tributaria.

El mandatario abogó además por recibir "inversión local y extranjera" para "capitalizar un país descapitalizado".

Por otro lado, recordó que previo a las elecciones de octubre su gobierno debió "soportar más de 40 leyes" del Congreso que "intentaron sabotear el programa económico" de la gestión libertaria, mientras que señaló que "el país se pintó de violeta cuando todos creían un mes antes que el Gobierno se caía".

"Y vaya que el programa económico es bueno, porque por mucho menos se llevaron puestos gobiernos", añadió el mandatario sobre lo realizado por la oposición.

A su vez, dijo que los primeros dos años de su gestión fueron para "resolver los problemas macro" y que ahora se inicia "una segunda mitad del mandato en las que se buscará generar las condiciones para un crecimiento lo más rápido posible".

Milei había comenzando su exposición, recordando que se cumplían dos años de su triunfo presidencial contra Sergio Massa: "Se cumplen dos años exactos de aquel balotaje en el que los argentinos eligieron al primer presidente liberal libertario en la historia mundial", afirmó.