Incautan 46 kilos de cocaína

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió desarticular un intento de tráfico de estupefacientes, donde se secuestraron más de 46 kilos de cocaína ocultos en dobles fondos especialmente fabricados en un vehículo.

El procedimiento se realizó el domingo pasado sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del Peaje Chalicán. Los gendarmes con la asistencia del can “Lev” detuvieron la marcha de un automóvil Kia que oficiaba de remís, en el mismo viajaba el principal investigado, y otro vehículo que actuaba de “puntero” que era conducido por un hombre mayor de edad.

Tras las pesquisas, los funcionarios efectuaron las coordinaciones con los efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” para desplegar un control sobre el Peaje Chalicán.

Al registrar ambos rodados, los uniformados realizaron el pasaje con el perro detector de narcóticos, el cual confirmó la presencia de estupefacientes al pasar por uno de los vehículos.

Ante la marcación positiva, el personal de la Fuerza requisó el paragolpes trasero y el sector lateral del guardabarros, en esos lugares detectaron un comportamiento donde se acondicionaban 45 “ladrillos” que contenían 46 kilos 867 gramos de cocaína.

La Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomisó de la droga y del auto Kia, los cuales quedaron a disposición de la justicia. Asimismo, el conductor del rodado Toyota y el pasajero del remís quedaron detenidos, en infracción a la Ley 23.737. Intervinieron en el operativo, la Unidad de Inteligencia Criminal "Jujuy" y el Grupo Operativo de Lucha Contra el Narcotráfico (GOCNOA).