Ate se movilizó para pedir un mayor aumento salarial y alertó por posibles despidos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó hoy una masiva movilización en reclamo de un mayor incremento salarial y para exigir que los haberes se equiparen al costo de la canasta básica. Desde el gremio destacaron que el paro tuvo “un alto porcentaje de acatamiento” en todo el sector público.

Los referentes sindicales, expresaron su descontento con el aumento otorgado por el Gobierno, al que calificaron de “magro” y lejos de cubrir las necesidades reales de los trabajadores. ATE había solicitado un bono de 500 mil pesos, pero finalmente se otorgaron 300 mil, cifra que consideraron insuficiente.

“Nosotros queremos ganar lo que cuesta la canasta básica. Los aumentos que anuncian dicen que acompañan la inflación, pero cuando vamos al supermercado, al transporte o pagamos los servicios, vemos que suben mucho más de lo que ellos dicen”, advirtieron desde el sindicato. También afirmaron que “el Gobierno maneja los números a su conveniencia”.

Además, manifestaron su preocupación por los posibles despidos que podrían concretarse después del 10 de diciembre, y pidieron garantías de estabilidad laboral para los empleados estatales.

ATE anticipó que continuarán las medidas de fuerza si no se abre una mesa de diálogo que permita revisar los aumentos salariales y actualizar los ingresos según el costo real de vida.