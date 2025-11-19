Se programó 4º fecha del "Pajarito Conde"

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol programó la cuarta fecha del torneo "Pajarito Conde" de primera división en la rama femenino y masculino.

Las acciones comenzarán el jueves, también habrá tres encuentros nocturnos en esta jornada y el domingo a la mañana se cerrará en cancha de General Lavalle.

El detalle de la jornada es la siguiente.

Jueves.

En el estadio "La Tablada", Gimnasia y Esgrima vs. Deportivo Los Perales. A las 14.30, femenino y a las 16.30, masculino.

En el estadio "Líbero Brabo", Ciudad de Nieva vs. Deportivo Luján. A las 14.30, femenino y a las 16.30, masculino.

En el estadio "La Tablada", Club Universitario vs. Club Comercio. A las 19, femenino y a las 21, masculino.

Viernes.

En el estadio "La Tablada", Asociación La Viña vs. Malvinas Fútbol Club. A las 14.30, femenino y a las 16.30, masculino.

En el estadio "Líbero Brabo", General Belgrano vs. Atlético Palpalá. A las 14.30, femenino y a las 16.30, masculino.

En el estadio "La Tablada", Atlético Cuyaya vs. San Francisco. A las 19, femenino y a las 21, masculino.

Sábado: en el estadio "La Tablada", Deportivo El Cruce vs. Atlético Gorriti. A las 19, femenino y a las 21, masculino.

Domingo: en el estadio "Líbero Brabo", Deportivo Alberdi vs. Altos Hornos Zapla. A las 9, femenino y a las 11, masculino.

Homenaje

En la mencionada reunión se realizó un sentido homenaje a Jesús "Gringo" Flores, un emblema de la dirigencia del fútbol jujeño que dejó una enorme huella y que el compromiso de los delegados es que ese fuego sagrado permanezca en la Liga Jujeña de Fútbol.

Por tal motivo están diagramado diversas actividades para rendirle un merecido homenaje al exvicepresidente de la entidad en la próxima temporada.

Flores trabajó día y noche por el crecimiento de Atlético Palpalá, club que supo valorar tanto esfuerzo e impuso su nombre al estadio "pirata".

El histórico dirigente fue todo un ejemplo de vocación de servicio, siendo el ejemplo a seguir por las futuras generaciones.

Su presencia se extraña mucho en el ambiente, sobre todo en Atlético.