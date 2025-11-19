Robó un celular y se ocultó en una vivienda

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito "Zorros", de la Unidad Regional 8 de Palpalá, arrestó a una mujer de 32 años, acusada de haber robado un teléfono celular.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el lunes pasado en inmediaciones de la avenida Catalano esquina calle Inca de la ciudad de Palpalá, luego de que personal de la fuerza tomara conocimiento por vía radial sobre un hecho de robo ocurrido en un lavadero de autos. La rápida respuesta y la coordinación del personal policial fue clave para interceptar a la sospechosa.

El procedimiento se realizó cuando el personal se dirigió al lugar de los hechos. Tras recabar información de testigos en el lavadero, se obtuvo el dato de que la presunta autora del robo había ingresado a un domicilio particular sobre calle Aramburu.

Con la colaboración del propietario de la vivienda, la mujer de 32 años fue instada a salir del lugar. Al momento de la aprehensión, el personal logró observar que la demorada aún tenía en su poder el celular sustraído, lo que permitió su inmediato secuestro y la confirmación del delito.

En un momento determinado, la detenida opuso resistencia, siendo necesaria la intervención de personal femenino de refuerzo para su reducción y traslado a la Seccional 23º.

La mujer quedó alojada en la dependencia policial a disposición de la justicia. El personal policial logró obtener el aporte de soporte fílmico de cámaras de seguridad del lavadero que confirmaron la participación de la demorada en el hecho, logrando devolver el bien sustraído previa denuncia del damnificado.