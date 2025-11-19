Jujuy Básquet buscará seguir por la buena senda

Llegó la noche más esperada. Jujuy Básquet debuta en casa ante Villa San Martín y espera tener todo el respaldo del "jugador número 6" desde las 21.30 en el estadio "Federación" con Nicolás D'Anna como primer juez y Gustavo D'Anna segundo juez.

Entonado después de lograr la primera victoria de la temporada de LaLiga Argentina, los "cóndores" van por más en lo que significará su primera presentación del calendario en el escenario de avenida España.

"Esperamos seguir creciendo como equipo, mejorar en el aspecto defensivo en unos pequeños detalles que lo vamos trabajando en cancha, y mantener el ritmo ofensivo incluso un poquito más rápido de lo que lo hicimos allá en Santiago", apuntó Guillermo Tasso.

El entrenador del elenco jujeño manifestó que espera el respaldo del público jujeño "el famoso jugador número 6, estamos ansiosos y expectantes del aliento, jugar como lo hicieron toda la temporada pasada, a estadio lleno, es un orgullo para todos", subrayó.

No obstante reconoció que "para eso somos conscientes que nosotros tenemos que retribuirlo a ellos también, con un buen juego, con agresividad, con garra, para que todo esto sea una fiesta".

Fue una semana corta de trabajo que sirvió para seguir ensamblando estrategias "estamos tratando de ajustar absolutamente todo con respecto al último juego y esperando el debut de local, que es lo que nos tiene entusiasmado", comentó el DT de los "cóndores".

Analizando hasta el momento los dos partidos que tuvo Jujuy Básquet, perdió con Estudiantes y luego le ganó a Independiente, Tasso dijo que "el primer juego nos costó hacer pie en el primer cuarto, luego los otros tres cuartos fuimos mejorando y el cierre fue un poco confuso para nosotros pero nos supimos reinventar para el segundo y si bien fue muy cambiante el partido todo el tiempo pudimos llevarlo como queríamos, como estuvo planificado, eso nos hizo un poco más fácil y estamos ahora más enteros porque encontramos la versión que queríamos".

Y con los santiagueños "tuvimos un segundo cuarto con errores, pero en el tercer cuarto volvimos a abrir como el primero, tuvimos contundencia en transiciones rápidas y efectividad en la tabla, pero principalmente desde el perímetro".

Por último, dijo que "tenemos que hacernos fuerte de local, vamos a tener un rival complicado pero estamos creciendo", finalizó Guillermo Tasso.