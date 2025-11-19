El presidente de Unión Maimará, un "todoterreno"

Además de haber sido declarado el pueblo más lindo del mundo, la pintoresca Maimará tiene un personaje en el buen sentido de la palabra, digno de destacar y lo demostró con creces en ocasión de un partido de fútbol.

Atrás quedó el encuentro por la quinta fecha del Torneo Regional Amateur, donde Unión Deportiva Maimará perdió con Atlético Talleres de Perico por 2 a 0 con goles convertidos por Matías Ruiz y Lucas Tarcaya.

Una buena cantidad de espectadores le dio el marco adecuado al histórico partido porque por primera vez el conjunto local recibió la visita del "expreso" periqueño, líder de la Zona 1 (ahora con 12 puntos) y donde debutó como DT Victor Nazareno Godoy.

En el cuadro local, Claudio Fernando España llevó la camiseta número 5 en su espalda, para muchos un jugador más, pero toda una historia llena de trabajo, esfuerzo y sacrificio, lo pintan de cuerpo y alma.

España casi no tuvo tiempo de festejar sus 46 años apenas 11 días antes porque sus múltiples actividades le consumen sus pocas horas de descanso, porque primero debe cumplir con su trabajo en el hospital "Dr Miguel Angel Miskoff" de Maimará que viene de cumplir su 78 aniversario.

Luego va a su segunda casa, el Club Unión Deportiva Maimará donde es el presidente, realiza todo tipo de trabajo hasta que van llegando luego de cumplir con su obligaciones laborales o de estudio, los jugadores para cumplir con los entrenamientos, donde él es uno más del plantel.

El domingo pasado cuando recibió la visita de Atlético Talleres, por la mañana anduvo realizando todo tipo de tareas para que el estadio esté en condiciones, sabiendo que además una numerosa parcialidad periqueña iba a asistir como también una nutrida cantidad de periodistas.

Como la prensa se ubica en la terraza de los vestuarios, llevó sillas y mesas, para que los periodistas pudieran cumplir con la cobertura respectiva sin inconvenientes.

El partido se demoró porque no había un médico como exige el reglamento del Consejo Federal. El profesional que había sido contratado faltó a la cita, y se aguardaba el arribo de otro con impaciencia, porque la demora se estaba dilatando, aunque se debe reconocer la buena voluntad de las partes interesadas y la terna arbitral en aguardar que ello ocurriera.

Todos fueron testigos como Claudio España ya equipado con la 5 en la espalda fue corriendo hasta el hospital ubicado al lado del estadio, en busca de un médico que salvara la emergencia y cuando ubicó a una doctora levantó sus manos como indicando que encontró un tesoro escondido.

La casi hora de espera pareció un suspiro porque enseguida fue el turno de los protagonistas que justificaron por qué el fútbol es pasión de multitudes también en Maimará, ubicada a 2.334 metros de altitud.

Emocionado

Tras el partido, aunque su equipo perdió (2 a 0) frente al "expreso" periqueño, Claudio Fernando España se mostró emocionado porque su sangre, sudor y lágrimas tuvo el reconocimiento de quienes vieron el comportamiento extremo de una persona que transpiró la gota gorda antes, durante y después del partido. Manifestó: "hicimos todo el esfuerzo sabiendo que enfrentabamos a un grande como Talleres. Jugamos al límite pese a la diferencia futbolística. Cuando se pusieron 2 a 0 arriba se nos complicó todo, pero en el segundo tiempo con el viento a favor mejoramos y estuvimos a punto de conseguir el gol del honor".

Por último, el presidente-volante dijo: "fue un día agotador, haciendo de todo por aquí, por allá y adentro de la cancha. La idea es que todos se vayan conformes; y estamos agradecidos a la gente y la prensa que hayan venido a nuestro querido club. Fue una gran experiencia para nosotros en todo aspecto porque es la primera vez que jugamos un Torneo Regional". (Especial Sergio Carlos Velazquez).