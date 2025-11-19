Días y horarios para los octavos del torneo Clausura

Los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura se disputarán este fin de semana y la Liga Profesional de Fútbol ya confirmó los días y horarios para los cruces que desde ya generan gran expectativas.

Los primeros enfrentamientos se llevarán a cabo el sábado. En el primer encuentro del día, Vélez recibirá a Argentinos Juniors a partir de las 20, mientras que solo unas horas después, a las 22 Central Córdoba de Santiago del Estero jugará en su estadio ante San Lorenzo.

La actividad continuará el domingo, cuando Rosario Central reciba a Estudiantes de La Plata a partir de las 17.30. Este encuentro será una reedición del partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura, ya que el "canalla" también había terminado primero y el "pincha" octavo. En aquella ocasión, el equipo rosarino se impuso por 2-0.

Más tarde, a las 20, será el turno de Boca, que tuvo un gran final de fase regular para terminar primero en la Zona A. Su rival será Talleres de Córdoba, que consiguió una buena regularidad en las últimas fechas.

El lunes será un día cargado de actividad, ya que se disputarán tres partidos casi uno detrás del otro. Primero se enfrentarán a las 17 Deportivo Riestra y Barracas Central. Más tarde, a las 19.30, se vendrá el plato fuerte de los octavos de final, cuando Racing reciba a River en busca de cortar con su mala racha ante el equipo de Núñez. Finalmente, a las 22, Unión jugará en Santa Fe ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último partido correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura se disputará el miércoles, cuando Lanús reciba a Tigre a las 21.30. La fecha de este encuentro se debe a que el "granate" disputará el sábado la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil.

Con público

El encuentro entre Racing Club de Avellaneda y River Plate por los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura se jugará con público y será a estadio completo.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la decisión se tomó tras una reunión clave entre las autoridades de la Aprevide, representantes de la Asociación del Fútbol Argentino y los dirigentes de Racing, entre ellos Diego Milito y Kevin Feldman, quienes acudieron en representación de "la academia".

En dicho encuentro, las tres partes lograron un acuerdo formal que habilita la presencia de los hinchas.