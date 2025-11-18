Caída global de Cloudflare: X y portales de noticias fuera de servicio

Un apagón masivo de internet afecta este martes a usuarios de todo el mundo, dejando inaccesibles numerosas plataformas sociales, servicios de streaming y portales de noticias.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el origen del colapso radica en un fallo de los servicios de Cloudflare, la empresa de infraestructura web y seguridad que gestiona el tráfico de una gran porción de internet.

Los reportes de usuarios se dispararon en los últimos minutos, señalando la imposibilidad de acceder a la red social X (ex Twitter), así como a importantes sitios de medios de comunicación internacionales y locales que utilizan la red de distribución de contenidos (CDN) de la firma afectada.

Al intentar ingresar a las páginas, los navegadores devuelven mensajes de "500 Internal Server Error" o "502 Bad Gateway", indicando que los servidores no pueden responder a las solicitudes. Cloudflare confirmó que está "investigando el incidente" y trabaja en una solución para restablecer el tráfico.