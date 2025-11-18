El Gobierno liberó el precio de la yerba mate y desregula la actividad

El gobierno de Javier Milei avanza con su plan de desregular por completo la economía y en ese camino acaba de quitarle potestades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Así quedó plasmado en el Decreto 812/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Nacido en 2002, el INYM regula desde entonces la actividad y fija precios mínimos para sostener la actividad de los productores. Ahora el gobierno libertario le impedirá dictar cualquier medida que pueda afectar la competencia en el mercado.

Así modificó el artículo 8 del Decreto 1240/2002 que reglamentaba el funcionamiento del INYM. Allí se establecía que "el INYM deberá implementar las medidas que resulten necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y derivados”. El nuevo artículo modificado ahora señala: “El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.

Entre los considerandos de la medida el Gobierno advirtió que "resulta necesaria una modernización" del INYM "de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo".

Días atrás el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger aseguró que con la desregulación el precio cayó 44,3% desde diciembre de 2023. No dice nada sin embargo la crisis que atraviesan los productores en un mercado cartelizado que les impone precios por debajo del recupero de costos.

“A raíz de las desregulaciones implementadas en el sector yerbatero, los precios reales de la yerba mate registraron una baja sostenida de 44,3% en comparación con el nivel general de precios en diciembre de 2023, mientras que el precio nominal se estabilizó desde julio de 2024″, destacó Sturzenegger. Y aseguró que la producción y las exportaciones aumentaron 29% y 16,6% de 2023 a 2024, respectivamente.

Recientemente, además, el INYM informó que las exportaciones de yerba alcanzaron los 42 millones de kilos a septiembre. Ese volumen supera las ventas de 2021, 2022 o 2023 y casi equiparan al récord de 2024, cuando se alcanzaron los 43,8 millones de kilos. Se espera que 2025 cierre con más de 50 millones de kilos vendidos al exterior.