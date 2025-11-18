La Justicia no halló amenazas y absolvió a Gimnasia de Jujuy

Con esta decisión, Gimnasia de Jujuy queda desligado de responsabilidad y Deportivo Madryn podrá disputar la final por el ascenso a la Primera División.

El conflicto se originó durante el partido de ida entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn, que se suspendió en el entretiempo luego de que Comesaña denunciara presuntas amenazas por parte de directivos del club jujeño. A raíz de esa acusación, el encuentro fue dado por ganado 3-0 al equipo chubutense, que luego se impuso 1-0 en la vuelta y avanzó a semifinales.

Según informó TyC Sports, que tuvo acceso al expediente, el fiscal Diego Funes desestimó la denuncia presentada por Comesaña. En su dictamen señaló que no existió ninguna amenaza ni acto ilícito que comprometiera la seguridad del equipo arbitral. Por este motivo, la causa fue archivada.

Comesaña había asegurado que el exsecretario de Gimnasia de Jujuy, Leandro Meyer, ingresó al vestuario y le advirtió al cuarto árbitro, Gustavo Benítez, que existía una denuncia por discriminación infantil en su contra, y que exigió que “dirijan bien” en la segunda mitad. Según su relato, los dichos constituían una amenaza directa hacia toda la terna arbitral.

Sin embargo, el fiscal Funes concluyó que la seguridad de los jueces nunca estuvo en riesgo real y que no se configuró ningún delito, en contradicción con lo manifestado por el árbitro. Tras el partido, Comesaña había expresado públicamente: “Lo que sucedió lo informé y queda en el tribunal tomar una decisión. Es la primera vez que me pasa algo así. La amenaza fue hacia los cuatro jueces. No pude dormir por todo lo que pasó”.