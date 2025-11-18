Un martes soleado con temperaturas agradables

La capital jujeña presenta hoy un panorama meteorológico estable y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una jornada sin precipitaciones y con un amplio rango térmico entre la mañana y la tarde.

La temperatura máxima esperada para hoy alcanzará los 27°C, mientras que la mínima se registró en torno a los 13°C durante las primeras horas del día.

El cielo se mantendrá mayormente despejado o con nubosidad parcial a lo largo del día. No hay probabilidades de lluvia.

Se esperan vientos leves provenientes del este, con velocidades promedio de 5 mph (aproximadamente 8 km/h). La humedad promedio rondará el 70%.

El índice de radiación ultravioleta será alto (11), por lo que se recomienda tomar precauciones como usar protector solar y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico.



En general, se anticipa un día agradable y estable para los residentes de San Salvador de Jujuy y sus alrededores, marcando una jornada típica de esta época del año en la región.