Municipios

Se hará un "Neumatón" este jueves 20 en el barrio Gral. Arias

La actividad se realizará este jueves 20 de noviembre, de 16 a 19 horas.

Martes, 18 de noviembre de 2025 21:23

El municipio capitalino llevará adelante una nueva edición del “Neumatón”, la campaña destinada a recolectar neumáticos en desuso para promover la higiene urbana y el cuidado del ambiente.

La actividad se realizará este jueves 20 de noviembre, de 16 a 19 horas, en el barrio Coronel Arias.

El punto de acopio estará ubicado en el Multiespacio “Gral. Arias”, en calle Monteagudo 1795, donde el equipo municipal recibirá los materiales durante toda la tarde.

Invitan a los vecinos y vecinas a colaborar retirando de sus domicilios aquellos neumáticos que ya no utilicen, para evitar la proliferación de focos de contaminación y criaderos de mosquitos.
 

