Caso Maradona
Pampita
Freddie Mercury
Festival del tamal
CFK
Causa Seguros
Pamela Arraya
Informacion General

Este sábado llega la séptima edición del Festival del Tamal Jujeño

 La nueva edición del festival ofrecerá sabores, música en vivo y un concurso para elegir al mejor tamalero.

Martes, 18 de noviembre de 2025 13:15

 Este sábado 22 de noviembre, de 11 a 19 horas, se desarrollará la 7° edición del Festival y Concurso del Tamal Jujeño en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en Jorge Cafrune 1562. La entrada será libre y gratuita para todo público.

El evento se consolida como una cita ineludible para los amantes de la buena comida y la cultura local. Los organizadores prometen una jornada para disfrutar de los sabores inigualables de esta típica preparación, acompañada de música en vivo y la calidez de los cocineros participantes que compartirán su arte con los asistentes.

El plato fuerte de la jornada será el concurso que reúne a los mejores tamaleros de la zona. Diversos participantes presentarán sus creaciones para competir por el codiciado título de “Campeón del Tamal Jujeño”, en una competencia que busca resaltar la calidad y la autenticidad de esta receta emblemática.

Una fiesta para los sentidos que invita a vivir una experiencia única, sumergiéndose en la rica tradición culinaria de Jujuy.

