Este sábado llega la séptima edición del Festival del Tamal Jujeño

Este sábado 22 de noviembre, de 11 a 19 horas, se desarrollará la 7° edición del Festival y Concurso del Tamal Jujeño en la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes, ubicada en Jorge Cafrune 1562. La entrada será libre y gratuita para todo público.

El evento se consolida como una cita ineludible para los amantes de la buena comida y la cultura local. Los organizadores prometen una jornada para disfrutar de los sabores inigualables de esta típica preparación, acompañada de música en vivo y la calidez de los cocineros participantes que compartirán su arte con los asistentes.

El plato fuerte de la jornada será el concurso que reúne a los mejores tamaleros de la zona. Diversos participantes presentarán sus creaciones para competir por el codiciado título de “Campeón del Tamal Jujeño”, en una competencia que busca resaltar la calidad y la autenticidad de esta receta emblemática.

Una fiesta para los sentidos que invita a vivir una experiencia única, sumergiéndose en la rica tradición culinaria de Jujuy.