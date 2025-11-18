Pellerano llegó a Jujuy para asumir

Hernán Pellerano llegó a Jujuy y en las próximas horas será presentado como nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima. El plantel continúa con los entrenamientos en el predio de "Papel NOA".

El nuevo DT conoce el vestuario "albiceleste", y sobre todo a la mayoría de los que integran el actual equipo, recordemos que con la mayoría compartió campo de juego previo a decidir colgar los botines para irse como ayudante de campo de Pablo De Muner en Defensa y Justicia, por lo tanto se encuentra diagramando lo que será el equipo para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

Por ende, con este panorama, todos tienen las mismas chances de quedarse, renovar una temporada más en caso "Pelle" decida que pueda aportarle al equipo más allá que trascendió la idea es sostener la columna vertebral de la temporada que va culminando.

Esto sumado a los que tienen contrato vigente por un periodo más, lo mismo que los canteranos de las inferiores que seguramente intentarán ganarse un lugar entre los profesionales.

Recordemos que Hernán Pellerano no llegará solo, ya que contará con Matías Szpigiel como ayudante de campo, por lo que intentarán hacer el mejor trabajo.

Por otro lado hoy se espera que llegue a la provincia Julio Chiarini, el nuevo manager que tendrá el equipo para el próximo año, y de esta manera comenzar a trabajar junto a la dirigencia y el cuerpo técnico.

Así, el "lobo" buscará barajar y dar de nuevo, con la misma ilusión de toda la provincia, volver a la elite del fútbol argentino, ahora con nuevo entrenador que tendrá la posibilidad de darle su impronta a un club que a lo largo del año fue puntero y se quedó a pasos de llegar a la final.

La idea es presentarlo en las próximas horas en el estadio "23 de Agosto", realizar la rueda de prensa correspondiente y luego comenzar a comandar los entrenamientos de acondicionamiento físico previo a lo que será establecer las fechas para la pretemporada.

Por otro lado, se confirmó que el Fiscal Diego Funes desestimó la denuncia del árbitro Lucas Comesaña por supuestas amenazas en el partido que suspendió entre Gimnasia y Madryn en Jujuy y archivó la causa al considerar que no hubo tal situación.