Pasó la cuarta fecha del Circuito Provincial

Con una inscripción de exactamente 100 jugadores se disputó el domingo pasado en el Polideportivo del Colegio Che Il de San Salvador de Jujuy la 4° Fecha de la Segunda Etapa del Circuito Provincial de Tenis de Mesa denominado "Tiber Maso".

Como en otras ocasiones, este prestigioso Circuito, el más importante del Noroeste Argentino, convocó no solo a competidores de la provincia de Jujuy, sino también de Salta y, en esta ocasión, tuvo entre sus participantes a un jugador chino que está trabajando en Argentina y entrena en Perico, Zhang Chun Sung, a la postre campeón en Segunda categoría.

Como sucede en estos torneos, la competencia se organizó en 4 categorías, organizadas por el nivel competitivo de sus participantes, desde Primera hasta llegar a Cuarta. Y luego de una intensa y dura competencia.

Las posiciones fueron las siguientes: En Primera el ganador fue Martín Zapatero Heit, en el segundo lugar quedó Maciel Farfán y tercero Lautaro Aguaysol, cuarto puesto para Lautaro Vilca.

En segunda categoría ganó Zhang Chun Sung, segundo quedó Jazmín Tejerina, ocupó el tercer lugar Valentino Pini y cuarto Thiago Rueda.

En tercera se impuso Joel Sabarza Mealla, en el segundo puesto Iván Maldonado, tercero fue Maximiliano Tarifa y cuarto puesto para Damián Paz.

Por último, en cuarta el primer lugar quedó para Gian Guillén, segundo fue Álvaro Bejarano, en el tercer puesto Federico Solórzano y el cuarto lugar Camilo Soto Juárez.

Desde la Asociación Jujeña de Tenis de Mesa destacaron que el torneo se llevó a cabo gracias al generoso aporte de comercios e instituciones de la capital provincial, como ser: Beca Mayorista, Ruta 9, Crillón Confitería, Maestro Servicios Gráficos, Atacama, Plaza Verde y Sushi Express.