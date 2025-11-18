El 70% de los argentinos sufre de "estrés financiero"

Según un estudio de la consultora Mercer, el setenta por ciento de los argentinos tiene un nivel de "estrés financiero" entre leve y moderado al pensar en su situación económica. Más llamativo es que el 14% de las personas experimenta un alto nivel de estrés financiero, lo que incluso afecta su descanso y su sueño. En este último grupo, dos de cada tres son mujeres.

Hay algunas situaciones específicas que pueden desbalancear toda la economía familiar. Por ejemplo, para el 28% de los encuestados sería un desafío o una crisis significativa tener que pagar de imprevisto $250.000. El 24% tiene una carga financiera mayor o igual al 50% de sus ingresos. El 22% siente que directamente no tiene el control de su situación financiera. Mientras que el 19% indica que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Aunque el 48% de los argentinos explica que su principal obstáculo para poder ahorrar son los ingresos insuficientes, también hay otras razones. El 31% dice tener falta de conocimiento sobre cómo hacerlo, el 30% respondió que tiene gastos improvistos que se lo impiden y el 19% que no tiene sus metas claras. Solo un 8% siente que no tiene obstáculos para invertir, según Mercer.

Estos son algunos de los datos relevados en el Estudio de Bienestar Financiero, que puso el foco en cómo la preocupación por el dinero se transformó en una "carga mental" que impacta en la concentración y la productividad.

"El bienestar financiero dejó de ser un tema privado para convertirse en un desafío organizacional. Cuando las personas viven con incertidumbre económica, su energía y foco se ven afectados. Acompañarlas no es un beneficio adicional: es una estrategia clave para sostener equipos saludables, comprometidos y productivos", sostuvo Dolores Liendo, directora de Wealth para Argentina, Uruguay y Paraguay en Mercer.

Aunque en los últimos años hubo una fuerte expansión de nuevos inversores en el mercado de capitales, gracias a las cuentas remuneradas de las billeteras digitales, la Argentina sigue rezagada en la región en términos de educación financiera.

"Hoy es más común escuchar a alguien que, en vez de dejar el dinero inmovilizado, busca al menos una herramienta sencilla y líquida para que su dinero no pierda valor. Pero, el avance en el mercado financiero no necesariamente va acompañado de un avance en la educación financiera. Según datos de la Comisión Nacional de Valores (CNV), solo el 25% de los argentinos tiene conocimientos básicos sobre finanzas personales", dijo Paula Spitaleri, directora de Balanz University.

En números, la Argentina pasó de tener 500.000 cuentas comitentes activas en 2023, a unos dos millones en la actualidad. Sin embargo, para Nery Persichini, analista de GMA Capital, esa expansión llegó por necesidad y no por convicción: la cobertura en dólares y los rendimientos a un día. Justamente, seis de cada diez pesos en la industria de fondos están en un money market, los fondos de las billeteras digitales.

"Lo que viene ahora es otra etapa. Si aprovechamos esta masa crítica, el desafío es pasar del ahorrista táctico al inversor estratégico. La educación financiera es una parte, pero la clave es generar confianza y estabilidad para que esa relación con el mercado no sea sólo defensiva", analizó.

"Si nos comparamos con otros países de la región, la Argentina todavía está bastante rezagada. Según un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, la Argentina se ubicó en el puesto 37 sobre 39 economías evaluadas en materia de educación financiera", sumó Spitaleri.

Sin embargo, más allá de la brecha educativa, para la analista hay un factor cultural que pesa mucho en la Argentina: la desconfianza. Como consecuencia de las distintas crisis económicas que se vivieron en el país y los momentos de fuerte inestabilidad económica, muchos argentinos adoptaron al dólar físico como sinónimo de seguridad.