Caso Maradona
Pampita
Freddie Mercury
Festival del tamal
CFK
Causa Seguros
Pamela Arraya
Asueto el jueves para la sanidad

Se destacó que los servicios esenciales estarán garantizados.

Martes, 18 de noviembre de 2025 00:00

Mediante el Decreto 4289 -S-, el Ejecutivo provincial dispuso otorgar asueto administrativo para el personal de las unidades de organización dependientes del Ministerio de Salud de Jujuy, en virtud de la conmemoración por el Día de la Sanidad Estatal, el cual se celebra tradicionalmente para reconocer la tarea cumplida por el personal abocado al servicio de la salud pública.

Servicios garantizados

Dispuesto el asueto, el Ministerio de Salud arbitra las medidas necesarias y garantiza la continuidad de los servicios esenciales para la comunidad, los que permanecen operativos de manera habitual para la respuesta ante emergencias y urgencias.

 

