Argentina debuta en la Final 8 de Copa Davis

El Final 8 de la Copa Davis 2025 será mañana en la ciudad italiana de Bologna, con Argentina entre los aspirantes al título que no consigue desde 2016 cuando venció a su par de Croacia en Zagreb.

El equipo de Javier Frana ya se encuentra en Italia y se enfrentará a su par de Alemania el jueves desde las 13, en los cuartos de final. En el caso de superar a los europeos, jugará ante el ganador de España y República Checa.

Argentina no llega a una semifinal de Copa Davis desde 2016, edición en la que se terminaría consagrando campeón. Desde aquel histórico torneo, lo más alto que alcanzó la "albiceleste" fue cuartos de final en 2019 y 2024, quedando eliminada ante España e Italia, respectivamente.

Para los singles, el capitán Frana convocó a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña mientras que, para los dobles, citó a Horacio Zeballos y Andrés Molteni, una dupla de élite compuesta por el número 3 y 25 del Ranking ATP en esta modalidad.

Enfrente estará Alemania comandada por Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, que perdió este año ante Comesaña en Río de Janeiro y que, ante Cerúndolo, tiene historial negativo. La delegación la completan Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann y los doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Este Final 8 de la Copa Davis comenzará mañana con la serie entre Francia y Bélgica, continuará el miércoles con el anfitrión Italia ante Austria y, el jueves España - República Checa.

El local no contará con su figura Jannik Sinner que decidió defender su título del Australia Open.