Una familia jujeña necesitó $1.131.712 para no ser pobre en octubre

Con una variación mensual del 1,4% en septiembre que luego pasó al 2,1% en octubre, Jujuy volvió a registrar un incremento en el costo de las canastas básicas, aunque dentro de un proceso general de desaceleración en comparación con el año anterior.

Según la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), cubrir la Canasta Básica Total (CBT) —que incluye alimentos y servicios— resultó $23.816 más caro que en septiembre, pasando de $1.107.896 a $1.131.712 para una familia tipo de cuatro integrantes. Este incremento mensual representa una suba del 2,1%.



El informe detalla que en octubre una familia de cuatro miembros, compuesta por dos adultos y dos niños de entre 5 y 8 años, necesitó $1.131.712 para no ser considerada pobre, mientras que el mes anterior requería $1.107.896.



Muy distinta es la cifra necesaria para no quedar por debajo de la línea de indigencia. Según la Dipec, ese mismo grupo familiar tuvo que generar en octubre $501.302 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).



La canasta alimentaria se mide únicamente por el costo de los alimentos esenciales y se determina en base a los requerimientos kilocalóricos y proteicos de un varón adulto, utilizando como referencia un consumo de 2.700 kcal y ajustando según sexo y edad de cada integrante del hogar.

Respecto a septiembre, el costo de esta canasta registró un incremento del 1,7%, dado que el mes anterior el monto para no ser considerado indigente era de $492.734.



El organismo también informa cuánto necesita una persona que vive sola para cubrir ambas canastas: en octubre, un adulto equivalente requirió $366.249 para no ser pobre y $162.233 para no ser indigente.



De esta manera, en lo que va del año la CBT acumula una inflación del 25,8%, mientras que la CBA registra 24%, ambas por encima de la inflación interanual informada para la provincia.