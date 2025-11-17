25°
17 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Informacion General

Hospital Paterson de San Pedro conmemora la Semana del Prematuro

Junto al equipo del Nosocomio desarrollaran varias actividades para promover la prevención de los nacimientos prematuros. 

Lunes, 17 de noviembre de 2025 13:32

En el marco de la Semana Mundial del Niño Prematuro, que se celebra cada año en noviembre, el Hospital Guillermo Paterson de San Pedro de Jujuy se sumó a las actividades de concientización, destacando la importancia de la atención especializada para estos recién nacidos vulnerables. La doctora Miriam Carolina Martínez, profesional de la salud del nosocomio, subrayó la definición médica fundamental: un bebé prematuro es aquel que nace antes de completar las 37 semanas de gestación.

La doctora Miriam Carolina Martínez explicó que esta condición requiere de un manejo clínico particular debido a la inmadurez de los órganos vitales del bebé, principalmente los pulmones, el sistema digestivo y la incapacidad de regular su propia temperatura. "Un bebé que nace antes de tiempo requiere atención especializada en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales para asegurar su supervivencia y minimizar las secuelas a largo plazo", afirmó la profesional.

 

 

