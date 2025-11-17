El Gobierno ofreció un bono de 300 mil en dos tramos

El Gobierno de Jujuy realizó una oferta de bono de fin de año para los empleados estatales, que se pagará en dos cuotas entre diciembre y enero.

La propuesta salarial fue detallada por los representantes del gremio Adep tras la reunión paritaria mantenida esta mañana.

El monto del bono se segmenta según el nivel salarial del empleado:

Los empleados que tengan un sueldo menor a $1.400.000 cobrarán el bono de 300 mil en dos cuotas de 150 mil pesos.

Mientras que aquellos que perciban sueldos mayores a $1.4000.000 cobrarán un bono de 200 mil pesos en dos cuotas de 150 mil en diciembre y 100 mil con los haberes que se percibiran en enero dando un total un bono de 250 mil pesos.

Mariela Chiri miembro de la Junta Provisoria de Adep, expresó la disconformidad del gremio con el monto final ofrecido "nosotros en el último encuentro paritario habíamos solicitado un bono de fin de año de dos millones, ellos habían ofrecido 250 mil. Hoy mejoraron esa oferta y la elevaron a 300mil Sin embargo, nosotros entendemos que es una cifra insuficiente porque no cubre la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el docente de Jujuy en el último año."

Jorge Calisaya, también de la Junta Provisoria de Adep, señaló que el Gobierno de Jujuy ofreció un aumento salarial del 2,5% para los salarios de noviembre, los cuales se cobrarán en diciembre. Cabe recordar que en la última reunión paritaria el acuerdo salarial fue de un 4%, es decir que se iba a pagar un 2% con el sueldo de octubre y el 2% restante con el sueldo de novimebre, pero el gobierno decidió aumentar ese incremento al 2,5%.