El Portal Viajes inauguró sede en Jujuy y apuesta al turismo

Con una propuesta innovadora y un fuerte respaldo profesional, El Portal Viajes inauguró oficialmente su primera sucursal en la provincia de Jujuy, consolidando así un nuevo punto estratégico para la atención de viajeros del NOA. Adrián Bauer, responsable de la agencia en Salta y ahora también en Jujuy, celebró este nuevo paso y destacó el origen y trayectoria de la empresa.

"El Portal Viajes es una empresa familiar con veintitrés años de experiencia en el mercado. Nació en Santiago del Estero hace más de tres décadas y se fue expandiendo con mucho trabajo. Nosotros fuimos la primera franquicia en Salta y vimos la posibilidad de abrir en Jujuy porque muchos pasajeros viajaban de Jujuy a Salta", dijo.

La firma cuenta actualmente con sucursales en Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Salta y ahora se suma Jujuy. Según Bauer, la decisión de desembarcar en la provincia se basa en una clara oportunidad. "Detectamos un mercado fuerte. Jujuy está creciendo muchísimo y queremos apostar a ese crecimiento. Además, muchas personas se trasladaban hasta Salta para consultar, así que abrir aquí era un paso natural", afirmó.

Respecto a los servicios, remarcó la diferencia clave que los posiciona en el sector. "Brindamos un servicio completo: documentación, recomendaciones, propuestas adaptadas a cada familia, pareja o viajero individual. Escuchamos lo que necesitan y buscamos lo mejor para cada caso", expresó y explicó que ofrecen todas las facilidades de pago.

La apertura también contó con la presencia de Ximena Pereyra, responsable del área de imagen y marketing de El Portal Viajes a nivel nacional quein destacó el trabajo del equipo y detalló que el área de marketing trabaja continuamente en la generación de consultas, publicidad y atención al cliente.

La nueva sucursal ya está disponible en horario comercial, en calle Independencia 546, con atención personalizada