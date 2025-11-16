River, obligado a ganar, para entrar a la Libertadores

River, que viene de perder categóricamente en el Superclásico ante Boca, visitará hoy a Vélez en el marco de la última fecha del Grupo B del Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará en el estadio "José Amalfitani" desde las 17 con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer mientras que Adrián Franklin estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo viene de perder 2 a 0 ante Boca en el Superclásico que se disputó el domingo en el marco del interzonal de la anteúltima fecha del Torneo Clausura. El "millonario" dejó una paupérrima imagen ante su máximo rival, no pateó al arco y acrecentó la crisis en River que quedó complicado para clasificar a la próxima Copa Libertadores de América.

Para clasificar a los playoffs de este Torneo Clausura, River solo deberá ganarle a Vélez pero, en caso de empatar o perder, victorias de equipos como San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín o Gimnasia La Plata podrían dejarlo en la cornisa o hasta eliminarlo del campeonato.

Por otro lado, para darse su clasificación a la edición 2026 del certamen continental, River deberá ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors pierda ante Estudiantes de La Plata para, al menos, entrar en la fase preliminar. Si sucediese esto y Lanús conquistase la Copa Sudamericana, el "granate" liberará cupo y el "millonario" ingresará a la fase de grupos.

Para este partido ante el "fortín", el director técnico tendrá la baja del colombiano Kevin Castaño, de gira con su selección por la fecha Fifa, de Lucas Martínez Quarta y de Marcos "Huevo" Acuña, ambos no disponibles por llegar a la quinta amarilla ante Boca Juniors.

Juega Boca

Boca Juniors, que viene de ganarle de punta a punta en el Superclásico a River Plate, recibirá a Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio "La Bombonera" de la Ciudad de Buenos Aires, esta noche desde las 20.15.

Bajaron San Martín y Godoy

PARTIDO PARA EL “INFARTO” | ALDOSIVI LE GANÓ A SAN MARTÍN DE SAN JUAN Y MANTUVO LA CATEGORÍA.

San Martín de San Juan perdió 4 a 2 como visitante con Aldosivi de Mar del Plata, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, y descendió a la Primera Nacional del fútbol.

Luego de un primer tiempo en el que ambos se fueron al descanso sin anotar goles, San Martín de San Juan tuvo la primera alegría del encuentro a los 18 minutos del complemento a través de Barrera, lo que les permitía conseguir un triunfo con el que hubiesen mantenido la categoría. Sin embargo, todo se empezó a complicar para el equipo cuyano cuando Aldosivi dio vuelta la historia en un pestañeo con los goles de Moya y Rami.

A los 43 minutos de la segunda mitad, Tomás Fernández, con una ejecución desde el punto del penal, anotó la igualdad para San Martín de San Juan, que se ilusionaba con el triunfo. Pero todo se vino abajo cuando en la siguiente jugada Justo Giani aprovechó la defensa infantil del conjunto sanjuanino para poner nuevamente en ventaja al "tiburón".

Finalmente, el ecuatoriano Ayrton Portillo anotó de penal el 4-2 definitivo para Aldosivi, que finalmente mantendrá la categoría en la Primera División del fútbol argentino.

San Martín de San Juan, dirigido por Leandro "Pipi" Romagnoli, descendió luego de un 2025 muy flojo en el que terminó último en la tabla anual con solo 28 puntos.

Además, Godoy Cruz también descendió a la Primera Nacional luego del empate 1 a 1 ante Deportivo Riestra, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura.