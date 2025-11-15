19°
Policiales

Realizó una obra y se niegan a devolverle sus herramientas

La denuncia lleva más de dos años y no hay avances.

Sabado, 15 de noviembre de 2025 00:00
SECCIONAL 1º | DONDE SE REALIZARON ALGUNAS DE LAS DEMANDAS PENALES.

Eduardo Condorí tiene 70 años y es maestro mayor de obras. Desde hace dos años se encuentra imposibilitado de continuar con sus trabajos, porque el dueño de la última obra que realizó, se niega a entregarle sus herramientas de trabajo, que tienen un valor que superan los ocho millones de pesos.

"A fines de 2023, trabajé en una casa en el barrio Los Perales y los días que culminé la obra, lamentablemente mi esposa falleció. Entonces estuve varios días sin poder cobrar lo que me debía. Cuando por fin, fui a retirar mis cosas, me di con la ingrata novedad que el dueño de esa casa se negó a entregármelas, vociferando que me dirija a la Policía. Fue así que realicé al menos cinco denuncias en contra de esta persona. El expediente judicial que figura en el MPA corresponde a P-6741/2024 y a más de dos años de ir y venir, me veo en esta preocupación de no poder trabajar porque esta persona robó mis elementos de trabajo", dijo Condorí.

"El hombre se niega a entregarme herramientas que hoy por hoy son imposibles de comprarlas, pero además me robó andamios, maderas y al no contar que mis cosas, me veo imposibilitado de seguir trabajando".

"Desconozco cuál es el motivo de que la Justicia no avance y resuelva de una vez que me entreguen mis herramientas de trabajo, que están valuadas en plata de ahora, en más de ocho millones de pesos. Apelo a la voluntad de los investigadores para me devuelvan todas mis cosas y me permitan seguir trabajando", dijo a nuestro diario, el hombre de 70 años.

 

