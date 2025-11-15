Los Linces hoy juegan dos partidos en Salta

Los Linces hoy participarán de la segunda fecha del Interzonal de la Copa de Plata del NOA-NEA del Torneo Nacional de Fútbol 5 para Ciegos, organizado por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec), que se disputará en Salta. Los encuentros se desarrollarán en el Complejo Nicolás Vitale, ubicado en el barrio El Tribuno, mientras que el alojamiento estará previsto en el Legado Güemes, instalaciones dependientes de la Subsecretaría de Deportes de Salta. Durante la jornada el equipo jujeño se enfrentará a Fotos del Alma de Corrientes a las 14, y posteriormente, a las 18, jugarán frente a Los Yaguaretés de Salta.

También forman parte del certamen los equipos de Municipalidad de La Banda (Santiago del Estero) y Luceros Formoseños. La tabla de posiciones actual muestra un triple empate en la punta, con Fotos del Alma, Los Linces y Los Yaguaretés sumando 4 puntos cada uno, mientras que Municipalidad de La Banda cuenta con 1 punto y Luceros Formoseños aún no sumó. Al finalizar la jornada, los primeros dos equipos que encabecen la tabla clasificarán a las finales nacionales de la Copa de Plata, donde se medirán con los mejores conjuntos de las zonas Centro y Sur. Dicho evento se llevará a cabo el 13 de diciembre en el Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).

Previo al viaje Los Linces expresaron su agradecimiento a Gustavo Carrasco, de la Dirección de Gestión de la Gobernación, y al gobernador de la provincia, Carlos Sadir, por el constante apoyo brindado en todas las participaciones.