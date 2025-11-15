Denunció que fue golpeada y asaltada por una "patota"

Una mujer denunció que fue abordada por siete personas, cuatro mujeres y tres hombres, quienes le propinaron golpes y luego la asaltaron mientras caminaba por el barrio Alto Comedero, de la capital jujeña. En la dependencia policial, la damnificada aportó el nombre y apellido de dos de las atacantes.

El violento hecho ocurrió días pasados, cuando alrededor de las 8 la víctima de 22 años transitaba por el puente de la calle Tusaquillas que pasa sobre un arroyo y une el Sector B5 y la Túpac Amaru.

En esas circunstancias, la denunciante fue abordada por cuatro mujeres y tres hombres que la comenzaron a golpear hasta tirarla al piso. Fue entonces que mientras la sujetaban en el suelo aprovecharon y le robaron el teléfono celular para luego huir a pie por las calles aledañas.

Por último, la mujer atacada se dirigió a la Seccional 56°. En la dependencia realizó la denuncia de lo ocurrido y aportó el nombre de dos de sus atacantes, a las cuales conoce porque en más de una oportunidad la han amenazado en cercanías de su domicilio en el barrio Malvinas Argentinas de la capital provincial.