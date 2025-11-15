19°
Municipios

2º etapa de adoquinado de calles en Tilcara

Las obras se ejecutan de acuerdo a lo planeado en calle Bolívar

Sabado, 15 de noviembre de 2025 00:00
imagen archivo

Vecinos y prestadores de servicios turísticos que viven sobre calle Bolívar entre Jujuy y Ambrosetti en Tilcara, están muy agradecidos por el inicio de la segunda etapa de la obra de adoquinado de esa arteria, que les mejorará notablemente la calidad de vida.

Los trabajos iniciados jornadas atrás están avanzando de acuerdo a lo previsto, y quienes diariamente transitan por ella observan la mejora que se está produciendo, como ocurrió sobre la misma calle entre Jujuy y Belgrano, que fue la primera etapa del plan de adoquinado intertrabado.

De acuerdo a lo hablado con los vecinos y prestadores del sector, la intendente Sonia Pérez instruyó al personal municipal que se desempeña en la obra, dedicar el mayor esfuerzo y responsabilidad en el trabajo para satisfacción de la comunidad.

 

