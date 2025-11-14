Palpalá vive la primer gran noche del "Festival del Acero 2025"

Palpalá catalogada como Ciudad de Eventos, tienen todo listo para la primera noche del tradicional “Festival del Acero edición 2025”, las dos jornadas serán con entrada libre y gratuita para que la familia disfrute de una grilla de artistas provinciales de primer nivel. La cita será hoy en el Complejo Akerman Millares, del barrio Constitución (por ingreso acceso norte RP1) a partir de las 20 horas. Cabe destacar que, en caso de condiciones climáticas adversas, el festival se trasladará al estadio Olímpico Municipal. Del mismo modo, los emprendedores que se ubiquen en las inmediaciones del predio serán reubicados en dicho espacio.

En esta misma línea, “Pipo” Valdez, integrante del conjunto Llokallas y ex músico de Los Tekis, que se presentará en el Festival del Acero, expresó su emoción y gratitud por participar en este evento tan querido: “La verdad que feliz, contento, esperando ansioso a que llegue este fin de semana, para llevar a Palpalá toda la fiesta y todo el carnaval de Llokallas, a un festival que yo quiero mucho y en el cual tengo mucha historia, tan grande como es el Festival del Acero. Un evento que ha sido parte de mi vida cuando integraba Los Tekis y lo disfrutamos mucho. Debe ser uno de los festivales que más historia tiene en la provincia de Jujuy”, afirmó.

Asimismo, el músico de Llokallas, expresó que hoy la situación económica es difícil, y las entradas a los eventos suelen ser caras, por lo que un festival libre y gratuito permite que muchas familias puedan asistir y disfrutar.

Más adelante aseguró “un festival hecho directamente para la gente, para la familia. Hoy por hoy, con la situación del país, los valores de las entradas para los festivales son sumamente altas y obviamente la familia no puede ir, no puede estar presente. Y qué lindo que es que este festival sea totalmente libre y gratuito. Que eso siempre destacamos nosotros. Es un enorme esfuerzo y una gran predisposición que deben tener los gobiernos, como en este caso el municipio de Palpalá, para que se puedan lograr estas cosas y que toda la familia pueda estar presente a disfrutar de sus artistas”, destacó”.

Participarán de la primera noche musical, el Taller Municipal de Folclore, Centro de Día Oscar López, Arraigos, Sentimiento Criollo, JuJuy ARTs y Ballet Municipal. También actuarán Changuito Yuteño, Las 4 Cuerdas, Tupac 7, Samira, Inti Marka, Daniel Cisnero, Viento Norte, Noe Abendaño y Grupo Quebracho. Taller municipal de folclore Centro de Dia “Oscar Lopez”, Ballet municipal de folclore, “Arraigo”, pareja subcampeona, Ballet El Antigal, Sentimiento Criollo y Jujuy Artis.

En tanto que la segunda noche se presentarán en el escenario El Argentino, El Fénix, Luz Nativa, Ballet América, Sentires de la Danza y Taller Municipal De Adultos Mayores. Además, actuarán LLokallas, Fati Sosa, Cristian Para Ti, Los Luceros, Los Changos del Chamame, Banda Cazadores del 20, Los Rosarinos y Juanse y La Ultima Estación, taller de Adultos Mayores, y los cuerpos de danza: El Argentino, El Fenix, Luz Nativa, America y Sentires de la Danza.