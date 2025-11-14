24°
14 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

En iglesia San Francisco
En iglesia San Francisco

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
Muro de las Batallas funcionará como tablao al aire libre

"Una Noche Flamenca" en el Cabildo

El Cabildo Histórico de Jujuy será el marco para “Una Noche Flamenca”, una propuesta que reunirá a bailaores, músicos, cantantes y alumnas locales.

Viernes, 14 de noviembre de 2025 16:18

El flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, llegará al centro de la ciudad este viernes 14 con una velada que incluirá danza, guitarra, cante y palmas. Las estudiantes compartirán escena con artistas experimentados, mostrando el trabajo que vienen desarrollando en torno a esta disciplina.

El Muro de las Batallas funcionará como tablao al aire libre, creando un marco singular para este encuentro cultural. La entrada es libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.a patir de las 19:30.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD