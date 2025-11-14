"Una Noche Flamenca" en el Cabildo

El flamenco, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, llegará al centro de la ciudad este viernes 14 con una velada que incluirá danza, guitarra, cante y palmas. Las estudiantes compartirán escena con artistas experimentados, mostrando el trabajo que vienen desarrollando en torno a esta disciplina.

El Muro de las Batallas funcionará como tablao al aire libre, creando un marco singular para este encuentro cultural. La entrada es libre y gratuita y está abierta a toda la comunidad.a patir de las 19:30.